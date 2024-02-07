توضيح مهم من الجبهة الداخلية في غزة حول ورقة باريس

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان الجبهة الداخلية والتي تشمل الفصائل المختلفة في غزة، نشرت توضيحاً حول مقترح الهدنة يؤكد ان المقترح كان يهدف لانتزاع مكاسب لصالح العدو بالتفاوض، لم يستطع تحقيقها أثناء القتال، حيث ينص على تسليم عدد من الأسرى مقابل إدخال مساعدات إنسانية.

ولم يتضمن المقترح ضمانات بوقف إطلاق النار بشكل نهائي، ولم يتضمن عودة النازحين إلى الشمال.

وبعد استكمال المشاورة الوطنية كان ردّ المقاومة بأنها قدمت تعديلات واضحة وصريحة على المقترح تتضمن جداول زمنية وضمانات تؤدي لوقف إطلاق النار وفق التالي:

- ⁠ الانسحاب الكامل للجيش من قطاع غزة.

- عودة النازحين وحرية الحركة بين الشمال والجنوب.

- توفير الإيواء العاجل للمواطنين.

- ⁠إعادة إعمار قطاع غزة.

- سفر الجرحى وتقديم العلاج العاجل لهم.

- رفع الحصار عن غزة.