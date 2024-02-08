'كثير خايفة أمانة تعالي خذيني'.. أين الطفلة هند؟

العالم - نقطة تواصل

هند طفلة غزية تبلغ من العمر 6 سنوات فقدت مع فردين من طاقم الإسعاف بعد محاصرة الإحتلال الصهيوني للسيارة المتواجدة فيها، وقتل من فيها ما عدا هند الصغيرة المجهولة المصير منذ مكالمتها الاخيرة.

"كثير خايفة امانة تعالي خذيني"، محاصرة وسط جثامين افراد من عائلتها بعد اطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني، الطفلة هند مفقودة مجهولة المصير، لا خبر عنها، والسؤال: أين هند؟

لذا تداعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حملة اليكترونية للمطالبة بإنقاذها والكشف عن مصيرها تحت هاشتاغ: #انقذوا_هند و #أين_هند.

"خالد الصافي" كتب حول هذا الموضوع على موقع "اكس" قائلا: حدث في مثل هذا اليوم قبل عامين وتحديدا في 5 فبراير 2022م، تعلق العالم بطفل عمره 5 سنوات واسمه ريان من المغرب وقع في حفرة عميقة ولمدة 5 ايام لم تتمكن الجهات المختصة من إخراجه.

واليوم مر 5 ايام على مصير مجهول للطفلة هند حمادة وعائلتها في سيارة، وسمعنا كلنا طلقات النار وهي تغتال اختها ليان اثناء اتصالها بالهلال الاحمر..

ترى لماذا لا يشغل هذا الخبر "العالم"؟

هل اعتادوا المشهد؟

فيما كتبت "عروب صبح": هذه هند الصغيرة.. هند وليان تعرضوا للاغتيال على مرأى ومسمع العالم مثل محمد الدرة ومثل سامر ابو دقة!! نزفوا حتى الموت.. والعالم القذر يتفرج!!! والعرب والمسلمين يمارسون الانحناء لأسيادهم خوفا وطواعية!!!! خمسة في غواصة شغلوا العالم!!! بنت صغيرة ومصابة عاشت اغتيال عائلتها ولا حراك...

شاهد الحلقة الكاملة في الفيديو المرفق..