فيديو خاص: آخر جولة للقائد الساعدي في شوارع بغداد

العالم - خاص بالعالم

وأثار الاعتداء الأمريكي ردود افعال شاجبة عدة، حيث شدد الجميع على ضرورة مواصلة الجهودِ الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي.

القائد أبو باقر الساعدي يسير في شوارع العاصمة بغداد للمرة الأخيرة محمولاً على الأكف، المودعون كانوا في الغالب رفاق دربه الذي أقسموا على مواصلة دربه والثأر من المعتدي.

المعزون الذي حضروا بالآلاف رافقو جثمان الشهيد جميعاً في مسيرته الأخيرة مؤكدين أن الرد على الاعتداء سيكون بطرد الإحتلال الأمريكي من بلاد الرافدين..

العدوان الأمريكي أثار ردود افعال عراقية وإقليمية شاجبة عدة، اذ أدان الإطار التنسيقي 'الإعتداءات المتكررة من قبل القوات الأمريكية على سيادة العراق'، فيما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شدد خلال استقباله وزيرة الدفاع الاسبانية على أن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي يأتي بعد ما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب ولم تعد فلول داعش تشكل تهديداً للدولة العراقية، فيما وصفت القوات المسلحة العراقية العدوان بأنه إجراء 'غير مسؤول'، محذرة من أنه 'سيقوّض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي'.

في السياق وقّع أكثر من مئة عضو في البرلمان العراقي على طلب تفعيل قرار البرلمان السابق الذي وقع قبل ثلاثة أعوام على قرار بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وقد كشف رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي إن فقرة اخراج القوات المحتلة ستبحث في جلسة مجلس النواب السبت فيما اعتبر نائب آخر إن الجلسة البرلمانية القادمة ستشهد دق أول اسفين في نعش القوات الأمريكية المحتلة هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي إن أخراج القوات الأمريكية لا يحتاج إلى قرار مجلس نواب جديد، بل يحتاج إلى قرار واضح من الحكومة ، فالقوات جاءت بطلب وتخرج بطلب.

من جانبه، أكّد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ضرورة تقديم العراق طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيه بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من البلاد فيما دعا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا البرلمان والحكومة إلى اتخاذ موقف صارم امام هذا العدوان الصارخ رافضاً استمرار الإستهتار الامريكي الصهيوني بحق العراقيين.

إقليمياً أدانت الخارجية اليمنية بأشد العبارات العدوان الأمريكي فيما أكد حزب الله في لبنان وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين في فلسطين وقوفهم إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره.

ويأتي العدوان الأمريكي بعد أيّام على استهداف مقرات للحشد الشعبي في العراق، وأهداف في سوريا من قبل القوات الأمريكية، ردًا على الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة على الحدود الأردنية-السورية.