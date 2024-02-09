شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على رفح ودير البلح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، ان 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا من عائلة السيد وثلاثة مواطنين فلسطينيين من عائلة النحّال، جراء قصف الاحتلال لمنازل وشقق سكنية في رفح على رؤوس ساكنيها.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على دير البلح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.