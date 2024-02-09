فيديو خاص: رغم منع الاحتلال، الآلاف يصلون في الاقصى

العالم - خاص بالعالم

ورغم مرور اكثر من 120 يوما على بدء العدوان على غزة، ما زال الاحتلال الاسرائيلي يواصل حصاره على المسجد الاقصى المبارك ويحدد اعمار المصلين التي يسمح لها بالدخول والصلاة.

وينشر عشرات الحواجز الحديدية والاسمنتية بمختلف الطرق والشوارع الملاصقة لـ البلدة القديمة من القدس المحتلة.

كما نشر الاحتلال مئات من عناصر الشرطة المدججة بالسلاح وأفراد الخيالة الشرطية، فيما استخدم خراطيم المياة لمنع المصلين من الوصول للمسجد الاقصى وأقامة الصلاة حتى بالطرقات.

ومع كل هذه القيود الامنية للأحتلال الا أن الالاف نجحوا بكسر الحصار عن الاقصى، وأقاموا الصلاة بداخله في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم وأقتحماتهم المتواصلة.