الاقتصاد الاسرائيلي يتلقی ضربة موجعة وجهتها وكالة موديز

العالم - الاحتلال

لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي تم تخفيض التصنيف الائتماني لتل أبيب حسبما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية 'موديز'، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم.

الوكالة أفادت بأنها خفضت التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال إلى مستوى أيه إثنين من أيه واحد مع نظرة مستقبلية سلبية قد تؤدي لخفض آخر للتصنيف مع تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي للكيان بسبب الحرب في غزة.

وكالة موديز أعربت عن قلقها بشأن عواقب الحرب على غزة مشيرة لضعف الحكومة الإسرائيلية كأحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار موضحة أن ما يجعل الحكومة متماسكة هو استمرار الحرب. وأضافت أن النزاع العسكري مع حماس وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد المخاطر السياسية للكيان الاسرائيلي ويضعف مؤسساته التنفيذيّة والتشريعية والمالية في المستقبل.

وذكرت موديز إن قرارها يستند إلى العجز المرتفع في ميزانية تل ابيب بسبب زيادة الإنفاق العسكري التي توقعت ارتفاعه لضعف مستوى عام 2022 بحلول نهاية هذا العام ولأكثر من ذلك في السنوات المقبلة.

وأضافت أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله شمالا لا تزال قائمة، ما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع أعباء الدين عن مستويات ما قبل الحرب.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس من شأنه أن يضعف بيئة عمل بنوك الكيان والضغط على تصنيفه خلال العام الجاري.

وأدى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي، إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي وسط تضرر قطاعات الخدمات، والسياحة، والعقارات، والبنوك.

ومن المتوقع أن يقفز العجز للاقتصاد الإسرائيلي بمقدار ستة وثلاثين مليار دولار أخرى في الأعوام ما بين الفين وخمسة وعشرين والفين وسبعة وعشرين وأن يصل إلى ثلاثة فاصل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.