فيديو خاص: كيف اسقط حزب الله مسيرة سكاي كلارك التجسسية؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاعتداءات الاسرائيلية لم تتوقف منذ الصباح لليوم الرابع على التوالي بالوسائط النارية المختلفة من طيران حربي او مسير او مدفعية، حيث تعرضت بلدة الخيام لغارات بالطيران الحربي والمسير بالاضافة الى كفركلا وحولا، ما ادى الى استشهاد مواطنين وجرح ستة آخرين.

وتابع: كما طالت الغارات الاسرائيلية مناطق شيحين ومروحين وعيتا الشعب، احداها بالقرب من مركز للجيش اللبناني ، بالاضافة الى ميس الجبل وبلدة الوزاني.

واشار مراسل العالم الى ان المقاومة الاسلامية ردت على اعتداءات الاحتلال، حيث تمكنت المقاومة من اسقاط مسيرة من نوع اسكاي لارك والسيطرة على تجهيزاتها الفنية والتجسسية والاحتفاظ بها.

وتابع: هذا بالاضافة الى استهداف موقع حدب عيتا الشعب وثكنة برانيت وبياض بليدا وجل العلام بالوسائط النارية المختلفة.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....