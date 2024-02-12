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رئيس القضاء الايراني يزور العراق غدا

رئيس القضاء الايراني يزور العراق غدا
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

سيقوم رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي بزيارة الى العراق غدا الثلاثاء لتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

العالم - ايران

وتاتي زيارة رئيس جهاز القضاء الايراني الى بغداد برفقة وفد قضائي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان.

وتتضمن هذه الزيارة، برامج عمل خاصة لتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.

كما تتضمن الزيارة؛ اللقاء مع الإيرانيين المقيمين في العراق ، والتفاوض والتشاور مع السلطات القضائية العراقية ، والمتابعة الخاصة لاجراءات القضاء العراقي للتحقيق في اغتيال قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء على أيدي قوى الشر الاميركي في مطار بغداد، وتطوير وتقوية التعاون القضائي المشترك لمواجهة الإرهاب، واللقاء مع المسؤولين السياسيين الحكوميين العراقيين ، بمن فيهم الرئيس عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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