بلدية الاحتلال تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

العالم – خاص بالعالم

استغلال لحرب الأبادة الحاصلة بحق الفلسطينين في قطاع غزة بلدية الاحتلال تصادق على تحويل مئات المساحات من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة لبناء الالاف الوحدات الاستيطانية وتكون بذلك نحو فصل جنوب القدس المحتلة عن وسطها وفق مخطط الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك.

وقال محمد ابو طير عضو لجنه الدفاع عن قرية ام طوبا:" المساحات التي تمت مصادرتها منذ ايام قليلة تمثل تقريبا ثلث مساحة ام طوبا وكان الاحتلال قد وضع يده على هذه الاراضي وقام الاحتلال بتسجيلها لشركات كعطاءات لشركات اسرائيلية من اجل اقامة مستوطنة لليهود".



وضمن مشروع تقسيم القدس المحتلة لا يختلف شمالها عن جنوبها حيث تم تحويل أراض من بلدتي بيت حنينا وحزما شمال القدس الى غابة استيطانية بمساحة الف دونم ستخول الى غابة مجتمعية تخدم المستوطنين ويتم ادارتها من قبل جمعية كاكال الاستيطانية.



وتأتي تلك المشاريع الاستيطانية الضخمة وغيرها تزامنا مع استمرار هدم بيوت المقدسيين شرق المدينة وحرمانهم من تراخيص البناء والمخططات الهيكلية.

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