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مراسلة العالم: الإحتلال يدمّر مطبعتين وسط رام الله بحجة دعمهما للمقاومة

الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في جنين بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بتدمير محتويات مطبعتين وسط مدينة رام الله بحجة مساعدتهما للمقاومة الاسلامية.

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وأشارت مراسلتنا إلى أن جيش الاحتلال اقتحم وسط رام الله، وداهم المطبعتين وقام بتخريب محتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وقالت مراسلتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة طولكرم وداهمت منشآت واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية.

وأوضحت أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت عدة شوارع، وتمركزت قرب دوار اكتابا وقرب ضاحية شويكة.

ونوهت مراسلتنا الى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفل حارس شمال سلفيت. واعتدت على شاب من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، قبل أن تعتقله.

واضافت ان قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي، صوب مركبات المواطنين شمال المدينة وبالقرب من ضاحية شويكة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق.

ولفتت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت ايضا مدينة نابلس ومخيم العين، حيث أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من شارع عصيرة شمالا، وداهم جنود الاحتلال إحدى العمارات في شارع السكة غربي المدينة، واقتحمت مخيم العين وسيرت دوريات راجلة، كما داهم الجنود عددا من المنازل في المخيم، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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