المعرض الدولي للسياحة والصناعات اليدوية نافذة على جمال ايران

العالم - مراسلون

في مساع حثيثة لدعم السياحة التي تمثل مضمونا مضافا للاقتصاد الوطني تشهد العاصمة طهران فعاليات المعرض الدولي للسياحة والصناعات التابعة في نسخته السابعة عشرة، بمشاركة محلية ودولية بهدف بحث أحدث الفرص السياحية وطرح أسواق سياحية جديدة وتعزيز العلامات التجارية وتبادل اخر المعلومات والخبرات واحدث مستجدات قطاع السياحة.

وقال محافظ مدينة زنجان، محسن أفشارتشي "هذه المعارض تعد أداة ليتعرف المشاركون المحليون و الأجانب على قدرات وعوامل الجذب السياحي في البلاد. حيث اجتمعت فيه جميع القوميات ومن جميع المحافظات. ويمكننا أن نولد الثروة من خلاله".

العديد من الشركات السياحية شاركت في المعرض لإظهار صناعة السياحة من خلال تقديم المنتجات السياحية الجديدة، وتفعيل تبادل الخبرات بين أصحاب هذه الصناعات المهمة واستقطاب الزوار، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية والسفر والترويج لبرامجها وعروضها مع تسليط الضوء على المستجدات في هذه القطاعات.

من جانبه قال مدير عام التراث الثقافي و السياحة لمحافظة كردستان، منصور مهرزاد، ان "إن وجود جميع المحافظات إلى جانب الدول الأجنبية والسياح في هذا المعرض سيعزز السياحة ويعرف الجميع الإمکانيات والمقومات السياحية لإيران" .

واشارت مشاركة من روسيا، داريا سكوابينا، ان"هذا المعرض سيساعد على توسيع العلاقات بين الشعبين الإيراني والروسي ونتمنى من خلاله أن يشاهد السياح من كلا البلدين المناطق السياحية الجميلة في إيران وروسيا".

ويعتبر هذا المعرض أكبر معرض سياحي في البلاد، واختلف هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث خصص للسياحة فقط، على أن يقام معرض الحرف اليدوية الذي كان يقام ضمن هذا المعرض بشكل منفصل، ليكون أفضل فرصة ليتعرف الجمهور على معالم كل محافظة ومراكز الإقامة والنقل والبنية التحتية فيها، ويتعرف على قدراتها السياحية بشكل أفضل.

تعتبر ايران من الدول السياحية المهمة في المنطقة، من حيث التاريخ والحضارة والتضاريس الطبيعية و ما جعل منها مصدر جذب سياحي لاهلها قبل غيرهم.