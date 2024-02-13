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تواصل عمليات كتائب المقاومة لليوم130 لـ'طوفان الأقصى'+ فيديو

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس،اليوم الثلاثاء،عمليات طوفان الأقصى البطولية في يومها الـ 130، وتصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

حيث أعلن كتائب القسام في بيان "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو شرق حي الزيتون في مدينة غزة".

كما تمكن مجاهدو الحركة من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى.

واستهدفت المقاومة الإسلامية حماس، ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.

بينما قالت في بيان صادر عنها:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 13-02-2024 ‌‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 13-02-2024 م

‏3 شعبان 1445 هـ

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