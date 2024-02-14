قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطيني في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان قوات الاحتلال اقمحمت فجر اليوم بلدة عرابة جنوب جنين واستخدمت القناصة في اقتحام البيوت وداهمت منازل المواطنين وعاثت خراباً فيها.

وأكدت مراسلة العالم ان قوات الاحتلال كررت هذا السيناريو في عدة بلدات الی ان اعتقلت 18 مواطناً فلسطينياً حسبما اعلنت مؤسسات الاسری الفلسطينية ما رفع حالات الاعتقال منذ السابع من اكتوبر الی أكثر من سبعة آلاف وعشرين معتقل.

وأشارت مراسلة العالم الی اعتقال فتاة فلسطينية من بلدة العوجة شمال اريحا وطفل فلسطيني من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة.