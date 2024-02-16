شاهد.. ابو عبيدة يكشف: جيش الاحتلال تعمد قتل أسراه

العالم - فلسطين

وقال "أبو عبيدة" إن القسام مستمرة في القتال، حتى خروج آخر مقاتل إسرائيلي من قطاع غزة.



وأضاف أن المقاومة غير معنية بتفنيد "الأكاذيب" والمزاعم الإسرائيلية التي يوردها الناطق باسم جيش الاحتلال.

وقال "أبو عبيدة" في كلمة مسجلة، هي الأولى له منذ نحو شهر، إن جيش الاحتلال يتعمد قتل أسراه لدى المقاومة، مضيفا أن الأسرى يعيشون ظروفا صعبة.



وتابع "الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا".



وحول الوضع الميداني، قال "أبو عبيدة" إن مقاتلي القسام يوقعون الخسائر بشكل يومي بقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أن مقاتلي "القسام" يظهرون في المناطق التي يظن جيش الاحتلال أنه انتهى من تمشيطها بعد تدميرها.



وتابع "مجاهدونا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا".



وأضاف "معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا".



وأردف "ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية".



واكد أبو عبيدة: مقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة