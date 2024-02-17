دول عربية تقيد استخدام أمريكا لأراضيها في شن هجمات ضد سوريا والعراق واليمن

العالم- الامريكيتان

وأفادت المصادر بأن هذه القيود تأتي نتيجة لرغبة هذه الدول في عدم الظهور بمثابة مقربة جداً من الغرب وإسرائيل أمام الرأي العام.

وأوضح مسؤول أمريكي ومساعد لنائب في الكونغرس ومسؤولين غربيين أن الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين في غزة أدى إلى قيام بعض الدول العربية، بتقييد استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لقواعدها لتنفيذ غارات جوية ضد حركات المقاومة في سوريا والعراق واليمن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بعض الدول العربية تقيد الوصول إلى القواعد العسكرية الأمريكية وحركة الطائرات المشاركة في هذه الضربات.

وتأتي هذه التسريبات في سياق الهجمات الأمريكية الأخيرة على اليمن وسوريا والعراق، حيث شنت طائرات أمريكية وبريطانية غارات جوية على منطقة رأس عيسى في اليمن.

يشار إلى أن حركة "ألوية الوعد الحق" في العراق أعلنت في وقت سابق استهداف القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات ردًا على جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.