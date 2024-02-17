شاهد/رسالة تذكير لمجنون 'اسرائيل' المتوهم كثير النسيان!

العالم- لبنان

لوح الأمين العام لحزب الله امس الجمعة 16 فبراير، بقصف مدينة إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة، ردا على تهديد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بتصعيد الهجمات في لبنان.

وقال السيد نصر الله، في كلمة متلفزة: نقول مجددا هذه الجبهة لم تتوقف مهما فعلتم ومهما قتلتم ومهما ‏اعتديتم ومهما هددتم وهذا في الأمس الذي هو ثلاث أرباع مجنون وزير الحرب الإسرائيلي يتحدث عن ‏‏50 كيلومتر وعن بيروت يبدو أنه نسي أن لدى المقاومة، وأنا لا أحب أن أعود لها لأننا تكلمنا عنهم كثيرا ‏فقط للتذكير لأنه ممكن أن يكون "تاشي معه الحكاية ونسيان" أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة ‏الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات".‏

واعتبر أن الهجمات التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي النبطية والصوانة جنوبي لبنان تطور يجب التوقف عنده لأنه استهدف مدنيين.

وتوعد السيد نصر الله، بأن العدو الإسرائيلي سيدفع من دمائه ثمنا لدماء المدنيين الذين استشهدوا بنيرانه.

واكد أن العدوان الإسرائيلي على المدنيين في لبنان كان متعمدا، وهدفه الضغط على المقاومة لتتوقف.

وبنبرة تحدي، واصل نصر الله، حديثه قائلا: "ردنا على المجازر الإسرائيلية، مواصلة العمل المقاوم وتصعيده"، معتبرا أن استهداف مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان الجنوبية بعشرات الصواريخ "رد أولي" على استهداف المدنيين في النبطية والصوانة.

والخميس، توعد غالانت، بوصول طائرات جيش الاحتلال إلى أهداف "أبعد" في لبنان وقال: "لا يمكننا الهجوم فقط على مسافة 20 كيلومترا، بل أيضا على مسافة 50 كيلومترا، وفي بيروت، وفي أي مكان آخر، لا يزال لدى الجيش الإسرائيلي قوة قوية جدا، مهمة جدا جدا".