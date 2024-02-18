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كاظمي قمي:

الدفاع عن كيان الشعب الأفغاني هو أساس الدبلوماسية الإيرانية

الدفاع عن كيان الشعب الأفغاني هو أساس الدبلوماسية الإيرانية
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي على أن الدفاع عن كيان جميع فئات الشعب الأفغاني هو أساس الدبلوماسية الإيرانية.

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وأعلن حسن كاظمي قمي عبر حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي اليوم الأحد، عن إجراء حوار مفصل ومفيد وصريح مع ممثل حكومة تصريف الأعمال الأفغانية في الدوحة، وكتب: لقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن قرونا من حسن الجوار والوئام والوحدة الثقافية والدينية، والتعاون في المجالات الحضارية المشتركة، كلها جعلت إيران تدعم جميع فئات الشعب الأفغاني، بغض النظر عن التوجهات السياسية.

وكان كاظمي قمي قد أفاد يوم أمس بأنّه اجتمع مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون أفغانستان، حيث أكد خلال هذا اللقاء على أنه إذا كانت أوروبا ترغب في مساعدة الشعب الأفغاني، فلا ينبغي لها أن تجعل المساعدات الإنسانية رهينة لعلاقاتها الإقليمية.

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