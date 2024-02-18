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نتنياهو: مفاوضات صفقة الأسرى "صعبة"

نتنياهو: مفاوضات صفقة الأسرى
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "المفاوضات بشأن صفقة الأسرى صعبة، وتتطلب القيام بضغوط ليس فقط على حماس، وإنما أيضا على قطر التي تستطيع الضغط على الحركة".

العالم-الاحتلال

وفي كلمة له خلال مؤتمر لمنظمات يهودية أمريكية، أوضح بنيامين نتنياهو قائلا: "النصر الشامل يعني إطلاق سراح الأسرى"، مضيفا: "لا يزال ينتظرنا شوط وننتظر إطلاق باقي الاسرى".

وتابع نتنياهو: "معادلتنا..إطلاق سراح الأسرى يمكن إجراؤه عبر العمليات العسكرية والمفاوضات، وهي (المفاوضات) صعبة وتتطلب القيام بضغوط ليس فقط على حماس، وإنما أيضا على قطر التي تستطيع الضغط على حماس".

وأردف: "آمل أنه يمكننا الوصول إلى صفقة من أجل إطلاق سراح أسرانا، ولكن مع صفقة أو بدونها، يجب أن نستمر بإنجاز المهمة"، مستطردا: "أتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن علينا القيام بما علينا القيام به من أجل تجنب إيقاع القتلى في صفوف المدنيين".

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