الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وقوع حادث جنوب المخا باليمن

وقوع حادث جنوب المخا باليمن
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية ليلة الاثنين، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن.

العالم-اليمن

وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا، اليمن".

وأضاف البيان: "أبلغ الربان عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار"، لافتا إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير"، فيما "تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق".

وأردف البيان: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وكانت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي قد أعلنت يوم الأحد أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.

في حين أكدت حركة أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والصهيونية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة.

روابط ذات صلة

عدوان أميركي بريطاني جديد على اليمن يثير غضبا

عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف مديرية التحيتا غربي اليمن