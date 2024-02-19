في محكمة العدل.. المالكي: كيان الاحتلال ترك لنا 3 خيارات فقط

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت "وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية"، ان الماكي قال مضيفا في كلمته، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال، وممارساتها في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.

وأكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لكيان الاحتلال، داعيا إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.

وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته "إسرائيل" أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.