الاحتلال يلجأ الى تدمير جنين لتحقيق انتصار وهمي

العالم _ مراسلون

عارف القدومي الذي حمل اسم بلدته كفر قدوم شرق قلقيلية نزف دمه على أرض مخيم جنين، المخيم الاستثنائي الذي يبحث فيه جيش مدججٌ بآلات القتل عن انتصار لم يحققه في غزة.

الاقتحامات المتكررة لهذه البقعة الصامدة علّمت الشبان تكتيكات الحروب، فلم يفاجئ بتسلل وحدة من المستعربين للنيل من مقاتلين يقول عنهم الاحتلال بأنهم أهداف عملياته المتكررة وغير المسبوقة.

اعتقل 8 منهم وسط قصف أحد المنازل بطائرة مسيرة وقذائف انيرجا فوق رؤوس الأطفال والنساء.

صورة الانتصار التي تبحث عنها حكومة الاحتلال لم تستطع تحقيقها في غزة رغم ايام القتل الطويلة كما لم تحققها في مخيمات شمال الضفة الغربية فلجأت إلى تدمير جديد لا رقم له في حساب الأرقام الصماء.

ولكن في أرقام الفلسطينين هذا مجرد ركام لن ينهي إصرارهم بهذه القضية التي لم يتعب منها المتشبثون بحلم الحرية.

يظن الاحتلال الاسرائيلي بان القضاء على القوى الفلسطينية المسلحة في غزة وفي الضفة الغربية سينهي القضية الفلسطينية ولكن الفلسطينيون يؤمنون بأن السبيل إلى التحرر والاستقلال لا يكون إلا بالثبات أيا كان الثمن الذي يدفع.