عدد الشهداء الصحفيين يرتفع إلى 132 منذ بدء العدوان على غزة

العالم - فلسطين



وأُعلن اليوم عن استشهاد المصور الصحفي محمد تشرين ياغي، هو وابنته وزوجته، في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال قرب مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد المذيع ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم الصحفي مصعب أبو زايد مع عائلته، إثر قصف منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و514 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و616 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.