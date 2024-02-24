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الجوع ام 'اسرائيل'؛ من سيقتل الفلسطينيين أولاً؟

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

يتسابق الجوع وسوء التغذية مع طيران الاحتلال الاسرائيلي في قتل الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في ديرالبلح عن تسجيل حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية في مستشفی کمال عدوان في غزة.

وأکدت مراسلة العالم نقلاً عن أطباء مستشفيات غزة ان المستشفيات بدأت تودع مرضی يفارقون الحياة بسبب سوء التغذية والوضع الصحي العام.

وکانت الامم المتحدة قد اعلنت ان 35 ألف مواطن في قطاع غزة مهددين بالموت خلال 6 أشهر بسبب سوء التغذية والوضع الصحي المتردي الذي يعيشوه في ظروف الحصار.

وأوضحت مراسلة العالم ان أهالي شمال غزة بدأوا النزوح قسراً من بيوتهم نحو المنطقة الوسطی بسبب الجوع.

وبيّنت ان المحافظة الوسطی في غزة ايضاً تعاني من مشاکلها الخاصة، فلا يتوفر کل شيء فيها وما يتوفر فهو غال جداً ولايمکن للمواطنين ذوي الدخل المتوسط وأقل من ذلک شراءه.

ويقول خبراء في مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم سياسة التجويع ضد أهالي غزة وان أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذي قتلوا بالقنابل والصواريخ.

وتوضح تقارير ودراسات دولية ان 53% من الغزيين من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين يعاني 26% منهم أي حوالي نصف مليون شخص من المجاعة وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.

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