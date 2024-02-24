مراسلنا: ضربة قاصمة أخرى للاحتلال بعد سحب شركة نيلسن استثماراتها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي أن ضربة قاصمة أخرى تم توجيهها للاحتلال الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية بعد قرار شركة نيلسن الأميركية العملاقة للمعلومات سحب استثماراتها في كيان الاحتلال الإسرائيلية.

وبين أنه و وفق موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي فإن الشركة قررت إغلاق فرعها في الكيان الإسرائيلي ونقله إلى الهند وذلك لعدة أسباب من بينها عدم وجود استقرار في الكيان الإسرائيلي وأيضا بسبب أن الشركة تريد الاستمرار اطول كما قالت، وهذا الأمر لن يكون متاحا في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هذه الضربة تأتي بعد قرار عدد كبير من الشركات الأوروبية والأميركية سحب الاستثمارات من الكيان الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، وتأتي في وقت قامت المؤسسات العالمية المعنية بالتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي، كجزء من الحالة اقتصادية المتأزمة في الكيان الإسرائيلي، وأيضا نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، ووصول حالة الاستثمارات إلى الحد الأدنى.

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