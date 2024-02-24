استشهاد 130 صحافياً في غزة يدّل على عداء "إسرائيل" لتيار الاعلام الحرّ

العالم - ايران

والتقى "محمد مهدي إسماعيلي"، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، اليوم السبت، على هامش الاجتماع الاستئنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول، مع "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.

وأعرب وزير الثقافة، في هذا اللقاء، عن شكره لتركيا على استضافتها الاجتماع، قائلاً : خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم التوصل الى اتفاقات جيدة بين رئيسي البلدين؛ مبينا ان إرادة الرئيسين الايراني والتركي تتمثل في توسيع التعاون الثنائي بجميع المجالات.

واضاف اسماعيلي : نحن في خضم حرب الروايات، حيث يسعى العدو الصهيوني وحلفاؤه إلى إنكار الحقائق واستبدال الواقع بالأكاذيب.

كما وجّه اسماعيلي دعوةً إلى رئيس دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، لزيارة إيران في أقرب فرصة تسنح له، وقال : إنّ القضايا التي تتعلق بالصداقة بين البلدين تمثل أولوية بالنسبة لنا، ولن نسمح بحدوث أي خلل في الاجوائنا الاعلامية.

واضاف إسماعيلي : سنقوم بتقريب الاجواء الإعلامية للدى البلدين، وسنوظف من هذه الفرصة لتعميق العلاقات ومتابعة الأهداف الإسلامية المشتركة بين إيران وتركيا.

وكان وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" قد غادر طهران يوم أمس الجمعة متوجها إلى إسطنبول بتركيا للمشاركة في الاجتماع الـ12 لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، والمحور الرئيسي لهذا الاجتماع هو بحث تضليل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته ضد الفلسطينيين وبخاصة الصحفيين.