اليمن.. عدوان أمريكي بريطاني جديد على صنعاء وعدة مدن

العالم - الیمن

وأفاد مصدر عسكري أن تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني محاولة بائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة.

وقال مراسلنا في صنعاء أن العدو شن 3 غارات استهدفت مصنعا للمبيدات الحشرية في حي النهضة بمديرية الثورة.

وأضاف أيضا مراسلنا في صنعاء أن غارات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت ب6 غارات منطقة عطان و3 غارات منطقة النهدين.

وتابع مراسلنا في صنعاء أن غارات العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة صنعاء استهدفت بغارتين جبل عرام في همدان بيت أنعم وبـ3 غارات منطقة صرف في بني حشيش.

وقال مراسلنا في حجة إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مزارع الجر بمديرية عبس.

وفي السياق ذاته قال مراسلنا في تعز إن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة قراضة بمديرية حيفان.

كما أفاد أيضا مراسلنا في تعز أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بغارة شبكة الاتصالات بمنطقة شمير بمديرية مقبنة.