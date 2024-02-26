إيران من الدول الإسلامية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

العالم - ايران

واوضح فاضل زاده بأنه يمكن اعتبار الثورة الصناعية الرابعة واحدة من أكبر الأحداث في العقود الأخيرة، والتي يمكن أن يكون ان تعود بفوائد عديدة على الشركات والصناعات والأفراد في المجتمع لأنها تعتمد على الذكاء وتتولى المعدات والتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات اتصالات الجيل الجديد (5G) والروبوتات والبيانات الضخمة وسلاسل الكتل block chain وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار زمام المبادرة في هذه الثورة الصناعية.

واضاف بأن الثورة الصناعية الرابعة تعد واقعا ناشئا ومصدرا للعديد من التغييرات في مجالات الحوكمة والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لافتا الى انه في مثل هذا الهيكل تخضع طبيعة وهوية الدولة- القومية لتغيير جذري.

وتابع فاضل زاده انه و بحسب تصنيف قاعدة بيانات ويب العلوم Web of Science لموقع الدول في الثورة الصناعية الرابعة، فإن امريكا تحتل المركز الاول عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار، بينما تحتل الصين المركز الاول عالميا في مجالات إنترنت الأشياء وتقنيات اتصالات الجيل الجديد والبيانات الضخمة وسلاسل الكتل block chain.

ايران تتصدر الدول الاسلامية في مجال الذكاء الاصطناعي

وعن مكانة الدول الإسلامية الرائدة في هذا المجال، افاد بأن إيران تحتل المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الثانية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات ، كما تحتل المرتبة الرابعة في مجال إنترنت الأشياء و المرتبة الخامسة في مجال تقنيات اتصالات الجيل الجديد، بينما تحتل المرتبة السابعة في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والمرتبة الثامنة في مجال سلاسل الكتل block chain .

ايران في المرتبة الـ14 عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي

وعليه، بيّن رئيس معهد الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي للعالم الإسلامي(ISC) بأن معظم الإنتاجات العلمية الإيرانية في تقنيات الجيل الرابع للصناعة في فترة العشر سنوات 2013-2022 ترتبط بالذكاء الاصطناعي بـ 2638 درجة وقد وصلت الى المرتبة الـ14 عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.

واشار الى ان تحليل قاعدة البيانات يظهر بأن عدد الإنتاجات العلمية للذكاء الاصطناعي تحسنت في السنوات الخمس الأخيرة وارتفعت من 157 بحثا في عام 2018 الى 577 بحثا في عام 2022. وبعد الذكاء الاصطناعي، فإن أكثر الإنتاجات العلمية تتعلق بالروبوتات بـ 1596 بحثا وإنترنت الأشياء بـ 1270 بحثا.

وافاد بأنه وعلى الرغم من أن إيران تتمتع بوضع أفضل من حيث التكنولوجيا وتطوير المنتجات في بعض مجالات تقنيات الجيل الرابع، ولكن بسبب بعض القيود تم نشر إنتاجات علمية أقل على الساحة الدولية.