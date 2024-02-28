صنعاء تفند ادعاءات اسرائيلية، وواشنطن تقر بفشلها .. فماذا حدث في البحر الأحمر؟

العالم - خاص بالعالم

جبهة اليمن المساندة لغزة مستمرة حيث جددت صنعاء تاكيدها على استمرار عملياتها ضد السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة الى مؤانىء كيان الاحتلال وكذلك ردها على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن واستهداف مصالحه في البحرين العربي والاحمر.



واشنطن التي تقود تحالفا غربيا ضد اليمن اعترفت رسميا بفشلها الذريع في حماية الملاحة الصهيونية من الهجمات اليمنية معبرة عن مخاوفها الكبيرة من تعاظم الردع اليمني دون وجود أية حيلة في يد قواتها المنتشرة بالقرب من اليمن.



القائد الأعلى للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط 'شارلز برادفورد كوبر' اكد في تصريح لموقع 'المونيتور' أن ضربات التحالف الأمريكي البريطاني لم تنجح في ردع من اسماهم الحوثيين وأن قوات بلاده لا تستطيع تحمل هذا الجهد العسكري في البحر الأحمر بمفردها وهددت واشنطن ضمنيا بقيامها باغتيال عدد من القيادات في اليمن اذا استمرت المواجهة في البحر حسب وصفها.



وفي اطار عسكرة البحر الاحمر من قبل امريكا وبعض الدول الاوربية اعلنت المانيا أن الفرقاطة هيسن أحبطت هجوما بطائرة مسيرة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية 'أسبيدس' التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.



صنعاء بدورها نفت التهويل الاوروبي الامريكي وقالت إن الملاحة في البحرين الاحمر والعربي مستمرة ولا يوجد شيء يهددها متهمة اوروبا بالانجرار وراء واشنطن لحماية المصالح الاسرائيلية ودعم حرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان في قطاع غزة.

كما نفت صنعاء ادعاءات اسرائيلية بأن القوات اليمنية استهدفت كابلات اتصالات بحرية، مؤكدة أنها تتجنب الإضرار بأي كابلات في البحر الأحمر واكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء أن هذه الاشاعات لا اساس لها من الصحة. وفي صنعاء ايضا استمرت الفعاليات المدنية والعسكرية المناصرة لغزة حيث نظمت القوات اليمنية عددا من العروض العسكرية كما خرجت وقفات شعبية منددة بالمجازر الاسرائيلية في العديد من المدن والقرى اليمنية.