إطلاق القمر الاصطناعي الايرني "بارس 1" بنجاح

العالم - ايران

وتم حقن القمر الاصطناعي "بارس 1" بنجاح في مدار الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض.

يشار الى ان القمر الاصطناعي "بارس 1" هو قمر اصطناعي للأبحاث تم تصميمه وبنائه وتجميعه واختباره في معهد أبحاث الفضاء الإيراني.

هذا القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 134 كجم هو من سلسلة أقمار القياس البحثية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، وقد تم تصميمه وإنتاجه لغرض التصوير الوظيفي، وتطوير سوق بيانات القياس المحلية، وتطوير واختبار التقنيات اللازمة لعمليات التشغيل المحلية.

يحتوي هذا القمر الاصطناعي على ثلاث كاميرات تصوير ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في ثلاثة نطاقات طيفية: الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية. يلتقط طيف الألوان وكاميرا الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة لهذا القمر الاصطناعي 95٪ من أراضي إيران في أقل من 100 يوم. كما أن كاميرا طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية ذات القدرة على التصوير ليلاً قادرة على تصوير كامل أراضي إيران في أقل من 45 يوما.

وتشمل المهام الأخرى لهذا القمر الاصطناعي اختبار آلية الألواح الشمسية القابلة للفتح، واختبار تصحيح المدار بدفع الغاز البارد، واختبار أداء تحديد موقع القمر الاصطناعي بشكل مستقل عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على أساس طريقة تحديد المواقع الأصلية، واختبار أداء توليد وتحويل وتوزيع الطاقة في المدار باستخدام الألواح الشمسية، واللوحات المفتوحة والأصلية، واختبار نقل بيانات الصور عالي السرعة في نطاق التردد X، وقياس كمية الإشعاع المكاني في الدائرة باستخدام الحمولة لقياس كمية الإشعاع المكاني (قياس الجرعات).