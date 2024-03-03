العالم – خاص بالعالم

جريمةٍ جديدة تكشف زيف التحالف الدولي في الحرب على اليمن، واسلوبٌ تبدع في إرتكابه الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذه هذه المرة الطائرات الحربية البريطانية ضد عدد من صيادي مديرية المخا بمحافظة تعز، حيث استهدفتهم الغارات وهم بالقرب من سفينة روبي مار الغارقة قبالة سواحل المخا.

وقال محمد الحسني مسؤول ملتقى الصيادين: تلقينا نبأ وفاة واستشهاد الصيادين لما يقارب خمسة قتلى وجرحى اثناء مرورهم بالقرب من السفينة التي تم استهدافها، الا ان العدو أغاظه ان يقترب صيادين.. مثل هذا الانجاز الكبير نصرة لغزة.. فقام باستهدافهم.



معاناة الصيادين في مديريتي الخوخة والمخا وجميع المناطق المحتلة، باتت في توسع مستمر ومتزايد بفعل إنتهاكات المرتزقة من مختلف التشكيلات القتالية والجماعات المتطرفة، التي أصبحت تتخذ من موانئ الاصطياد والإنزال السمكي، مصدر لدر الدخل ونهب الأموال وتهريب الممنوعات.

وقال النقيب خالد حضرم مدير قسم التحقيقات في إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة: حتى الان يوجد قيادات للمرتزقة ولذلك فان التجارة الاساسية لهم وكذلك الصيادين البعض منهم هم تحت الضغط والتهديد على اساس ليحملوا هذه المخدرات للاتجار بها وهم من يسعون وراء ذلك.



تهرب أمريكا وبريطانيا من مواجهة القوات المسلحة اليمنية التي تساند غزة، ومهاجمة الصيادين اليمنيين العزل الباحثين عن لقمة العيش في المياه الإقليمية، يوضح كما يراه المختصين هزيمة التحالف الدولي في معركة اليمن والتي باتت مؤثرة في كسر أوصال الكيان وداعميه.

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