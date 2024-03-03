غزة مدينة سقفها السماء!.. رواية موجعة يسردها طيار أردني + فيديو

العالم - فلسطين

في سماء غزة،تتوقف دقات القلب، حتى إشعار آخر ..‎فعلى بعد أمتار من نظرك مجازر تتواصل...

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إلحاق الدمار بالماء والأرض وحتى الهواء في القطاع، مما يهدد صحة سكانه على المدى الطويل.

وقال تقرير في موقع ساينتفك أميركان إن الخراب يفوق كل ما شهده سكان غزة على الإطلاق، وقد أدى الهجوم الجوي والبحري والبري المستمر حسب تقديرات أممية إلى إتلاف أو تدمير حوالي خُمس المباني في غزة.

إن هذه الاطلال في غزة العزة سوف تشهد عليكم أيها الظلمة المعتدون أنكم أسوأ احتلال عرفه التاريخ فأنتم لا تملكون المروءة ولا تملكون أى مشاعر إنسانية، فأنتم جبناء تحاربون الحجر والشجر وتفرون أمام البشر فلا تعرفون معنى التضحية والفداء وتفرون من الموت ولكنه ملاقيكم.

إن هذه الأطلال فى غزة العزة والتى أحدثتها الإبادة الجماعية بفعل هذه القوى التتارية الظالمة يجعلنا نتساءل فى عجب: أين العالم الغربى الذى يساند هذا العدو التتاري بكل قوته وفي الوقت نفسه يتغنى بحقوق الإنسان وكأنه يعزف موسيقى جنائزية تشيع على وقعها طوابير الشهداء كل ساعة وهي تتحرك من تحت الأنقاض وحولها الأطلال في كل اتجاه.

وإن هذه الأطلال التي تركها العدو الغاشم في غزة سوف تنتفض وتزيح التراب عن نفسها وسوف يتحقق النصر المبين لهذا الشعب العظيم كما وعد الله سبحانه في كتابه الكريم لهؤلاء المرابطين الذين ظلموا

«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» سورة الحج آية 39.

وسوف يعيد هذا الشعب العظيم البناء وسوف تصدح الطيور وتولي الغربان إلى الخرائب التي أتت منها في غرب ملىء بالتناقضات والمظالم وسوف تنهمر الدموع فرحا وتروي أرض فلسطين الطاهرة وسوف تصبح الأطلال جنات فيحاء.