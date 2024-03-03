اللواء سلامي: مقر خاتم الأنبياء (ص) احبط مؤامرات العدو الاقتصادية

العالم - ايران

وخلال تفقده سير العمل بمشروع تنفيذ مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران برفقة قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء والاعمار العميد "عبدالرضا عابد" اليوم الاحد، اشاد اللواء سلامي بالمشاركة الشعبية الحماسية والملحمية في الانتخابات الايرانية الاخيرة مؤكدا على فشل مؤامرات الاعداء و تألق الشعب الإيراني المتحمس في مختلف المجالات طوال تاريخ الثورة الإسلامية.

وفي اشارة الى الجهود المستمرة التي يبذلها متخصصو وخبراء مقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء والاعمارفي مختلف المجالات، صرح اللواء سلامي بأن اليوم تم الوصول الى نقطة يمكننا أن نقول فيها إن تألق إيران في كافة المجالات ليس حلما بعيد المنال وأن هناك أعمالا أعظم ممكنة وقابلة للتحقيق.

مقر خاتم الانبياء (ص) احبط مؤامرات العدو الاقتصادية

وعن هزيمة العدو المخزية في المعركة الاقتصادية، اوضح اللواء سلامي بأن القوى الكبرى تعتبر الاقتصاد مصدر قوتها ونقطة ضعفنا لذلك فرضت حربا اقتصادية كبيرة على إيران خلال العقد الماضي لإجبارها على الاستسلام.

وتابع القائد العام للحرس الثوري الايراني معتبرا ان من أكبر ما قام به مقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء والاعمار هو دحض نظرية العدو ومؤامراته في هذه المعركة الاقتصادية، موضحا بأن العدو اراد أن يثبت "أننا لا نستطيع" وكان علينا أن نثبت "أننا قادرون"، فتمكنا من تجاوز سياسة الحصار بقوة واقتدار مقر خاتم الانبياء (ص) للبناء والاعمار.

وأشار إلى ان مقر خاتم الأنبياء (ص) يلعب دورا هاما في أكثر من 30 مجال وتخصص متعدد في قطاعات مختلفة منها الطرق والتنمية العمرانية، الطاقة، البحرية، النفط،بناء المستشفيات والمباني الخاصة والمترو، لافتا الى ان قدرات المقر التوسعية في هذه المجالات المختلفة هي بمثابة رد قوي على عقوبات العدو.