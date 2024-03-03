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الخارجية اليمنية : سنواصل إغراق السفن البريطانية في خليج عدن

الخارجية اليمنية : سنواصل إغراق السفن البريطانية في خليج عدن
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء "حسين العزي"، بان "اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية في خليج عدن؛ وذلك على خلفية غرق سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية، واقرار الجيش الامريكي بوقوع هذا الحادث.

العالم - فلسطين

وكتب "العزي" في منشور على حسابه بمنصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : أي تداعيات أو أضرار أخرى، سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة.

وأكد الجيش الأمريكي، امس السبت، بأن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته القوات اليمنية في 18 فبراير شباط.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية على مواصلة استهداف السفن "الاسرائيلية" او المتجهة إلى الكيان الصهيوني وموانئ فلسطين المحتلة، في البحر الاحمر وخليج عدن؛ متوعدة امريكا وبريطانيا بان اعتدائاتها لن تمر دون رد أو عقاب.

من جهة اخرى، تشن امريكا وبريطانيا هجمات شبه يومية على الاراضي اليمينة، وذلك في اطار مآربها لعسكرة البحرين الأحمر والعربي، وتهديد الملاحة الدولية دفاعاً عن الكيان الصهيوني، الذي يرتكب أبشع الجرائم والمجازر النازية بحق الشعب الفلسطيني، وفي غزة المحاصرة من الغذاء والدواء.

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