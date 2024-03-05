الكويت تسحب الجنسية من11شخصا بينهم نساء.. لماذا؟

العالم-الكويت

واوضح موقع "السياسة" الكويتي أوضح الإثنين 4 مارس/آذار 2024، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية استندت في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.

وأشارت إلى أن القرار شمل 5 أشخاص، جنسيتهم الكويتية بالتأسيس، أبرزهم حاكم المطيري، إضافة لواحد جنسية سابعة، واثنين جنسية سابعة بصفة أصلية فقرة 3، وثلاثة جنسية مادة ثامنة مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.

إذ تم سحب الجنسية الكويتية من وضحة العتيبي، ورزان غزال، وزكية محمد، وذلك استناداً إلى المادة 9 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جنسية أخرى".

كما شمل قرار سحب الجنسية الكويتية هدى علي، وأبرار علي، وعنده العنزي، استناداً إلى المادة 10 من المرسوم ذاته، والتي تنص على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".



حاكم المطيري

وغادر حاكم المطيري الكويت منذ سنوات، ولم يعد إليها بسبب وجود أحكام قضائية عالية ضده في قضايا سياسية.

يشار إلى أن حاكم المطيري يقيم في تركيا منذ سنوات، وجرى إيقافه نهاية العام الماضي، لوجود قرار ترحيل بحقه إلى الكويت، إلا أن ذلك لم يتم.



وكان حزب الأمة الكويتي الذي يترأسه المطيري، أشار إلى أن الاعتقال جاء بطلب من السلطات في الكويت بعد صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد.



وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت، في نيسان/ أبريل 2021، بالسجن المؤبد على حاكم المطيري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".