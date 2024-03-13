الرئيس الروسي يؤكد إستعداد بلاده لحرب نووية

العالم – خاص بالعالم

لكنه في ذات الوقت قال وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية، إنه ليس 'كل شيء يدفع باتجاه' سيناريو الحرب النووية وإنه لا يرى حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"في الولايات المتحدة يوجد ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية وفي مجال ضبط النفس الاستراتيجي. ولذلك لا أعتقد أن كل شيء يدفع باتجاهها (المواجهة النووية)، لكننا مستعدون لذلك'.

ومع تلويحه بالنووي مجددا كشفت وثيقة مسربة وصفتها صحيفة 'ذا صن' البريطانية بـ'الحكومية، يُزعم أنها موجهة لمكتب بوتين؛ وتحدث عن استعدادات لحرب عالمية ثالثة

وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني إن قراصنة اعترضوا الوثائق عبر البريد الإلكتروني، وهي تحدد خطة من خمس خطوات سيتم طرحها بعد الانتخابات الرئاسية.

وفي رسالة يُعتقد أنها موجهة إلى بوتين، اقترح ، رئيس مجلس الدوما "فياتشيسلاف فولودين"، سياسات لولاية بوتين المقبلة من شأنها أن 'تغرق أوروبا على الأرجح في الحرب'.

وتكشف الوثيقة عن خمس أفكار رئيسية، تتمثل في 'تأميم الصناعات الرئيسية، والزيادة الهائلة في الرقابة، وسحق المعارضة، والتخلص التام من التغريب في روسيا، وتصدير الفوضى إلى مختلف أنحاء أوروبا'.

وجاء في نص الرسالة: انه بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسقوط نظام كييف، فإن المواجهة بين روسيا والغرب لن تتوقف، بل ستشتد'.

التفاصيل في الفيديو المرفق