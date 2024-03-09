تتويج ايران بكأس "وهبي امرة" للمصارعة الرومانية في تركيا

العالم - ايران

وتقلد الميدالية الذهبية كل من بويا دادمرز في وزن 55 كغم، وسعيد إسماعيلي في وزن 67 كغم، وأمين كاويان نجاد في وزن 77 كغم، ومحمد هادي ساروي في وزن 97 كغم.

وفاز بالميدالية الفضية كل من أمير رضا ده بزركي في وزن 60 كغم، وعلي إسكو في وزن 77 كغم، ورسول كرمسيري في وزن 82 كغم، ومهدي بالي في وزن 97 كغم، وأمين ميرزا زاده في وزن 130 كغم.

فيما فاز بالميدالية البرونزية كل من أمير عبدي في وزن 77 كغم، وعباس مهدي زاده في وزن 82 كغم، وفردين هدايتي في وزن 130 كغم.

وفي تصنيف الفرق، توجت إيران بالبطولة برصيد 166 نقطة، وجاءت تركيا في مركز الوصافة برصيد 107 نقاط وقيرغيزستان في المركز الثالث برصيد 97 نقطة.