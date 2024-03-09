وزيرا خارجية إيران وعمان يتحدثان عن احدث المستجدات في غزة

العالم - ايران

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي، مناقشة وتبادل آخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

ونقل وزير الخارجية العماني في هذا الاتصال الهاتفي تحيات سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، الحارة إلى رئیس الجمهوریة آیة الله السید ابراهیم رئیسي.

وتبادل وزيرا خارجية إيران وعمان وجهات النظر حول آخر المستجدات في غزة والضفة الغربية.

وأشار الجانبان إلى القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الطارئي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة وشددا على ضرورة بذل جهود جماعية من جانب الدول الإسلامية للوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الکیان الصهیوني وإرسال مساعدات إنسانية واسعة النطاق الی غزة .

وانتقد أمير عبداللهيان السلوك المتناقض وسوء النية للولايات المتحدة في المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران، مثمنًا الجهود المتواصلة ومبادرة سلطان عمان في هذا الاتجاه.

كما نقل أمير عبداللهيان تحيات رئيس بلادنا إلى سلطان عمان بالنظر إلى اللقاء المهم بين الرئيس الإیراني وسلطان عمان في مسقط وطهران وما له من آثار إيجابية على العلاقات بين البلدين.