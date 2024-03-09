لبنان.. غارة صهيونية على بلدة خربة سلم توقع شهداء وجرحى

العالم - لبنان

وأفاد مراسلنا في الجنوب عن شهداء وجرحى بين أفراد عائلة تقيم في المنزل.

وذكرت وزارة الإعلام اللبنانية أن الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، أودت بحياة عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

ووفقا للوزارة أطلقت المقاتلات الإسرائيلية صاروخين من نوع جو- أرض باتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد أب وزوجته الحامل وولديهما، وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الى وقوع أكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف تم نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارة الإسرائيلية تسببت بتدمير البيت بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.

ولفتت مصادر إلى استمرار فرق الإنقاذ وطواقم الدفاع المدني في عميات رفع الانقاض من مكان الغارة الإسرائيلية بحثا عن مفقودين، مشيرة إلى أن الانباء الأولية تدل على وقوع 8 جرحى مدنيين و4 مفقودين من عائلة واحدة حتى اللحظة.