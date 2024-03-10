اقالة نتنياهو.. مطالب الاف المتظاهرين في تل أبيب +فيديو

العالم - مراسلون

تحرير ألاسرى ووقف الحرب والمطالبة بإقالة بنیامین نتنياهو ومحاسبة المسؤولين عن فشل السابع من أكتوبر شعارات رفعت من قبل الالاف ممن خرجوا بتل ابيب وبعدة مناطق أخرى داخل كيان الإحتلال الاسرائيلي، المتظاهرين قاموا بأغلاق شارع أيالون لتحقيق مطالبهم .

تخوفات ذوي الاسرى من الجنود والمحتجزين الاسرائيليين من توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تفجير صفقة التبادل التي كثر الحديث عنها مؤخرا لمكاسب شخصية وذلك تخوفا من أنهيار حكومته المتطرفة التي هدد بعض أعضائها بالانسحاب منها أمثال وزيري المالية والامن الداخلي الداعين للأستمرار الحرب ضد الفلسطينين ومقاومتهم.

اوساط أمنية وسياسية أسرائيلية تحذر من تفجر الاوضاع بالشارع الاسرائيلي وتزايد الانقسامات بداخلة في ظل الفشل الواضح بأدارة الحرب وعدم قدرتها على تحقيق أي من الاهداف التي تم الاعلان عنها.

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