مناشدة من غزة.. أوصلوا الطفل "جود" إلى أمة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة إسراء البحيصي أن الطفل "جود" يوميا ياتي إلى مستشفى شهداء الاقصى ويقول لها "أنا أريد أن اذهب إلى أمي" فيما ذهبت أمة في رحلة علاج مع شقيقتة التي أصيبت في هذا العدوان.

وأضافت أن الطفل جود لا زال في خيمة منذ ثلاثة أشهر حيث لم يرى أمه ولم يسمع صوتها.

ولفتت إلى أن معظم عائلات قطاع غزة وضعها المادي صعب، بمعنى أنها فقدت جوالاتها في العدوان، وعندما ذهبت والدة جود إلى مصر فهي لا تستطيع شراء هاتف ولا أن تتعامل مع ظروف الحياة الاقتصادية.

وقالت الزميلة إسراء: جود لم يسمع صوت أمه، ويقول لي غدا رمضان.. أنا أريد أمي في رمضان.. يأتي يوميا ويقول لي ساعديني.. نحاول أن نساعده بأن يذهب إلى أمه.. لكن تخيلوا كم "جود" هنا في قطاع غزة.

وأكدت أن هذا هو الواقع حيث يتولى أمثال جود إما عائلاتهم الممتدة أو يتولاهم جيرانهم، وكلهم في رعاية الله.

ونوهت إلى أن: الاحتلال يمنع خروج أي مرافق رجل مع أي جريح، بمعنى أنه يجب أن تذهب المرأة.. فالاحتلال لا يتعامل مع أي رجل سواء كبير أو صغير، وممنوع أن يكون المرافق من الذكور، وبالتالي معظم الأمهات في غزة إما استشهدن أو أصبن أو هن في الخارج مع أبنائهن للعلاج.. بهذا الشكل يأتي رمضان بدون الأم الفلسطينية.

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