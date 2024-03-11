21 شهيدا بقصف للاحتلال منزلا بمدينة غزة

العالم - فسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 21 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، 16 منهم من عائلة أبو شمالة، و5 من عائلتي الصيرفي وصرصور، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلة أبو شمالة في حي الزيتون بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.