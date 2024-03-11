شاهد.. ما دور قناة العالم في مناصرة الشعب السوري وأثرها عليه؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في سوريا "حسام زيدان" إن قناة العالم الإخبارية من القنوات الأوائل التي غطت المظاهرات في سوريا حسب رؤية واستراتيجية واضحة، كما واجهة الحرب الإعلامية التي شنت على هذا البلد المقاوم للهيمنة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وأضاف، أن التغطيات الميدانية الكثيرة التي قامت بها قناة العام أثناء العدوان على سوريا كان لها أثر كبير وهام على الشعب السوري حيث كانت حريصة على نقل الحقيقة.

وأشار مراسلنا إلى أن الشعب السوري تعرض لحرب ناعمة طوال سنوات عبر ماكينات إعلامية ضخمة تدعمها أجهزة استخباراتية كبرى، وكذلك لحرب نفسية، لذا؛ قناة العالم الإخبارية أخذت على عاتقها من منطلق مناصرة الإنسانية وإظهار صوت الحق ساهمت بشكل كبير في مواجهة هذه الحرب الشرسة مساندة ودعما للشعب السوري، حيث حصدت شريحة كبيرة من المشاهدين.

كما قال مرسلنا أن قناة العالم الإخبارية كانت من القنوات الأولى التي وصلت إلى درعا عام 2011 عندما غابت القنوات عنها نظرا للخطر الكبير الذي كانت تتعرض إليه.

هذا ويصادف اليوم الحادي عشر من مارس الذكرى السنوية لإنطلاق قناة العالم الإخبارية في عام 2003.