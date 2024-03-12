'غزة في شهر رمضان'.. صحيفة فرنسية تثير موجات غضب

العالم - أوروبا

يتناول الرسم الكاريكاتوري الذي رسمته "كورين ري"، كيفية بدء شهر رمضان في غزة التي تشهد مأساة إنسانية ومجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.



ويظهر في الرسم الذي يحمل اسم "رمضان في غزة" امرأة وبجانبها طفل وقد تدلى لسانه، ويد إنسان عالق تحت الأنقاض، ورجل غاضب وقد سال لعاب فمه، إلى جانب فئران تنتشر يمنة ويسرة وفي أفواهها قطع من العظم.



الرجل الغاضب الذي يسيل لعابه يظهر في الرسم وهو يطرد الفئران لالتقاط قطع العظم، فيما تظهر المرأة وهي تقول للرجل: "لا يمكن ذلك قبل غروب الشمس!".





نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشكل واسع الرسم الكاريكاتوري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يومياً بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.



ووصف بعض النشطاء الرسم بأنه "فضيحة" وبأنه نموذج لـ"كراهية الإسلام في فرنسا".





وجراء العدوان وقيود إسرائيلية، فقد بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الكيان الإسرائيلي منذ 17 عاما.



واستقبل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون، شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي الوحشي والنزوح والمجاعة، فيما اعتبر الفلسطينيون أنه الأصعب على الإطلاق بالنسبة لسكان غزة، نظراً لعدم توفر الكهرباء والماء ولقمة من الطعام للسحور أو الإفطار.

وذلك في حين، أعلن المكتب الإعلامي بقطاع غزة في بيان له، الثلاثاء، استشهاد 400 مواطن وإصابة 1300 آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب غزة.



وقال: "يصر جيش الاحتلال على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا، سيما في شمال قطاع غزة الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية وسط انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات".



وأشار المكتب إلى أن "الاحتلال استهدف مجددا المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت صباح اليوم، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".



والليلة الماضية، استشهد 9 مواطنين وأصيب 38 على الأقل جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب دوار الكويت.



وأضاف المكتب الإعلامي: "هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن".