فيديو خاص: القوات الاسرائيلية "ملطشة" للمقاومة في مدينة حمد!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما استهدفت السرايا آلية عسكرية بقذيفة ار بي جي ، بالاضافة الى قصف تجمعات جنود العدو وسط مدينة حمد شمال غرب خانيونس بقذائف الهاون.

وتابع: كما أعلنت كتائب القسام تفجير عبوتين مضادتين للافراد بقوتين صهيونتيْن وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ومن ثم اشتبكت مع جهة الاسناد.

واشار مراسل العالم الى اعلان كتائب شهداء الاقصى وكتائب الشهيد عمر القاسم استهدافهم لجنود العدو ودباباته بمدينة حمد بقذائف الار بي جي، فيما تستمر الاشتباكات في محيط حي الزيتون، التي يعتبرها الاحتلال بأنها مناطق ساقطة أمنيا.

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