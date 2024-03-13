شاهد/ناشط يقاطع بايدن وسط أنصاره..'أنت ديكتاتور'!

العالم- الامريكيتان

ووثق مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظات مقاطعة ناشط حديث بايدن قائلا: "أنت ديكتاتور يا جو، أنت مرتكب إبادة جماعية، عشرات الآلاف من الفلسطينيين ماتوا، والأطفال يموتون".



وحاول الرئيس الأمريكي الذي بدا على ملامحه الوجوم، تهدئة الناشط المناصر للقضية الفلسطينية قبل أن يقوم رجال الأمن بسحبه إلى خارج القاعة وسط هتاف مؤيدي الرئيس الأمريكي "أربع سنوات أخرى".



يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى تراجع شعبية بايدن المقبل على انتخابات رئاسية جديدة، يسعى خلالها إلى تجديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، وسط استياء متصاعد في صفوف الأمريكيين المسلمين والعرب من الدعم الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال.



ومع دخول رمضان، يعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.



ويشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أسفر عن وقوع حالات وفاة بين أطفال ومسنين؛ بسبب قلة الغذاء في شمال قطاع غزة.



ولليوم الـ158 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.