فيديو خاص: من الصيد الثمين لإسرائيل اليوم في لبنان؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاحتلال كثف اليوم قصفه المدفعي وغاراته الجوية على بلدة ياطا ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

تابع: كما استهدفت غارة اخرى منزلا في بلدة القنيطرة التي تبعد 15 كيلومترا عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، الى جهة وادي الحجير ولم تسفر عن اي اصابة.

واشار مراسل قناة العالم الى ان غارات اخرى استهدفت بلدة ياطر والانطرة والناقورة وخاصة الظهيرة والتي ارفقت بالعديد من قذائف المدفعية خاصة على الطريق بين الجبين وطير حرفا وعلما الشعب وراميا.

واوضح ان اعتداء اخر وقع صباحا بقصف سيارة كانت تخرج من مخيم الرشيدية الى صور، ما ادى الى استشهاد احد عناصر حركة حماس هادي مصطفى الذي نعته الحركة شهيدا على طريق تحرير القدس.

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