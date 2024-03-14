الاحتلال يعتقل 7585 مواطنا من الضفة منذ 7 أكتوبر

العالم - فلسطين

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، الخميس، أن هذه الحصيلة تشمل من اعتقلهم الاحتلال من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأكدا أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مرور 160 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية، والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وأريحا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.