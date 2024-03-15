شاهد.. بهجة رمضان تغيب عن الضفة الغربية؟!!

العالم - خاص بالعالم

قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال تنفيذها اقتحامات بآلياتها العسكرية وجرافاتها طالت منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية وسياراتهم وممتلكاتهم في عدد من مدن وقرى وبلدات الضفة..وشملت الاقتحامات بلدة السموع جنوبي الخليل وبلدة عرابة جنوب جنين وقرية الجبعة جنوب بيت لحم ومدينة طولكرم وبلدتي بلعا ودير الغصون شمال طولكرم وبلدة برقة شمال غرب نابلس ومخيم الفارعة في طوباس.



واقتحمت عصابات المستوطنين المسلحين أطراف بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين المهاجمين أحرقوا عددا من المركبات والمنشآت في البلدة قبل أن ينسحبوا من المكان وذلك بعد اقتحامهم قرية بيرين جنوب شرق الخليل.



وأوضح رئيس المجلس القروي أن المستوطنين كانوا يرتدون زي جيش الاحتلال وأنهم وأنزلوا العلم الفلسطيني المرفوع فوق مدرسة القرية ومزقوه اثر اقتحامهم ومداهمتهم للقرية ومدرستها.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ميليشيا المستوطنين الإرهابية تتحدى العقوبات الدولية والأمريكية وتصعد جرائمها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية مطالبة بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري.

وفي حين منع جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الدخول لمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك أدى آلاف الفلسطينيين الصلاة في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وعلى الرغم من كل ما يجري في أراضي الضفة الغربية المحتلة من اعتقالات واعتداءات اسرائيلية متواصلة ومتصاعدة لكن الدعاء لغزة وأهلها يبقى حاضرا في كل مكان وزمان وخاصة في الأيام والليالي المباركة في هذا الشهر الفضيل.