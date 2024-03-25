إستشهاد محمد الحواشين القائد العام لسرايا القدس في كتيبه جنين

العالم – خاص بالعالم

هذا القائد العام لسرايا القدس في كتيبة جنين الشهيد محمد الحواشين، اغتاله الاحتلال الاسرائيلي بقصف جوي برفقة ثلاثة مقاومين آخرين كانوا بمركبتهم في أحد أحياء مدينة جنين، بعد أن فشل لأكثر من ثلاثة أعوام في قتلهم أو اعتقالهم خلال اقتحامات جيش الاحتلال لمعقل مقاتلي كتيبة جنين.



طفلٌ في عيون والدته ومقاتل على قائمة الاغتيالات في عيون كيان الاحتلال.

كان من المتفوقين في مدرسته حين سجنه الاحتلال، واضطر ان يكمل تعليمه الثانوي في السجن ، وبعد ذلك لم يكمل تعليمه بسبب التحاقه بالمقاومة في مخيم جنين.

تحرير فلسطين هي القضية الثابتة التي يخوض لأجلها المقاومون في مخيم جنين حروباً ضد جيش مدجج بآلات القتل وكل هذا الموت لم يقتل العزيمة في الأجيال التي كبرت على أصوات البنادق.

هذا منزل بناه محمد قبل ارتقائه شهيدا، هدمه الاحتلال، ثم اغتاله وقبل هذا اغتال رفاقه له، بهدف انهاء اسم المقاومة في مخيم جنين، بيد أن المعطيات على الأرض تؤكد بأن الاسم يكبر والتحرير والعودة جزءان ثابتان لا يقبلان التجزءة.



على اصوات زخات الرصاص كبر شبان المقاومة من ازقة مخيم جنين.. يخرجون من بيوتهم اشبالا ويعودون اليها شهداء محمولين على اكتاف النصر الاتي.

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