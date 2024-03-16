حريق يلتهم استوديو الأهرام في الجيزة ومباني مجاورة

العالم- مصر

دفعت قوات الحماية المدنية في مصر، فجر اليوم السبت بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب في استوديو الأهرام بشارع الهرم في الجيزة.

وحسب صحف محلية فإن الحريق التهم عدد من الشقق السكنية وأقدم استوديو تصوير وساهمت المواد البلاستيكية بالمكان في انتشار الحريق بشكل سريع.

وامتدت النيران إلى عدت طوابق بالمباني المجاورة وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن جميع أسرة عمل مسلسل "المعلم" بخير.

وقال "جميع الفنانين في مسلسل المعلم بخير، الحمد لله الحريق حصل بعد انتهاء التصوير، ربنا ستر وإن شاء الله تعدي على خير، وحتى الآن لم يتم كشف أسباب نشوب هذا الحريق".